Via i gioielli dalla sua casa in zona Coverciano. I ladri non danno tregua neppure per San Silvestro, anzi. Una 40enne di Firenze proprio perché era a festeggiare fuori casa ha purtroppo scoperto l'amara realtà dei fatti al ritorno in nottata. I malviventi hanno forzato la porta d'ingresso, potendo agire indisturbati con il caos dei fuochi d'artificio e dei botti fuori dall'abitazione. Il risultato è stato un bottino di alcune migliaia di euro. La polizia indaga.