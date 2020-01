Gianni Siragusa in gara a Parma per la prima gara del 2020

Ricomincia da Parma l'intensa attività agonistica 2020 per il plurimedagliato marciatore di Colle Val d'Elsa Gianni Siragusa. Il colligiano sarà in gara sabato mattina 4 gennaio al Palalottici (Impianto indoor di atletica leggera) nella prova della marcia 3000 mt. pista di 167 mt.,valido per il primo campionato nazionale individuale Aics indoor.

Sarà il primo test per l'azzurro in vista della 20 km di marcia di fine gennaio del campionato nazionale Fidal, occhi puntati ai campionati europei di marzo, uno a Braga indoor e isola di Madeira per la strada, due campionati continentali in 15 giorni in Portogallo.

