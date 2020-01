Guasto alle linee telefoniche del Comune di Montaione

Si avvisano cittadini e imprese che, a causa di un guasto alle linee telefoniche, gli uffici comunali non sono raggiungibili telefonicamente.

Il disservizio, prontamente segnalato al gestore de telefonia fissa, non è stato al momento ancora risolto. Per contattare gli uffici comunali è a disposizione il numero 335 144 3688 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 13.00.

Ci scusiamo per il disagio, indipendente dalla nostra volontà.

