Mercato straordinario Empoli, si recupera tra pochi giorni

Il mercato straordinario di domenica 22 dicembre, rimandato a causa delle condizioni meteo avverse, anche per questioni di sicurezza, vista la presenza di forte vento, sarà recuperato la prossima domenica, 5 gennaio 2020. La viabilità in zona Via delle Olimpiadi e area sportiva attorno allo stadio ‘Carlo Castellani’ sarà chiusa al traffico veicolare intorno alle 6.00 per consentire l’allestimento dei banchi degli ambulanti, sarà riaperto appena terminate le operazioni di pulizia delle strade, nel primo pomeriggio. Il mercato è organizzato da Anva Confesercenti in collaborazione con il Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

