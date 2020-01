Montelupo al Centro, nel 2019 il Comune sostiene le piccole attività con 28mila euro

L’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino adotta dal 2017 il progetto ‘ Montelupo al Centro’ per sostenere il settore del commercio e rivitalizzare il proprio centro cittadino. L’intervento si sostanzia in alcune azioni specifiche a sostegno di coloro che desiderano aprire una nuova attività a Montelupo e per i proprietari dei fondi che scelgono di concederli a un affitto concordato massimo di 10 euro al mq. Il progetto ha avuto un durata di tre anni dal 2017 al 2019.

Sono 54 le imprese che nel 2019 hanno ottenuto il contributo IMU, per un totale di 19.672,70 euro, mentre ad usufruire del contributo Cosap sono state 11 attività per un totale di 8.337,80 euro.

Il sostegno economico è dato sotto forma di contributo al pagamento dell’affitto per coloro che hanno aperto nuove attività.

Il progetto Montelupo al centro è scaduto nel 2019 e ha previsto un sostegno economico per il pagamento dell’affitto pari all'80% per il 2019.

Gli incentivi sono stati attribuiti in base a una graduatoria che tiene conto dell’innovazione, delle competenze e delle necessità tecniche. Privilegiati i giovani, con un’età inferiore ai 40 anni, i progetti di imprenditoria femminile, le attività collegate alla produzione ceramica e gli spazi aziendali di aziende del territorio, le botteghe artistiche o di filiera corta.

Nel 2019 rispetto agli anni precedenti gli incentivi hanno riguardato attività avviate in centro storico: piazza della Libertà, corso Garibaldi, via XX Settembre, via Baccio da Montelupo, via Roma.

Le agevolazioni fiscali riguardano nello specifico il contributo pari all’IMU dovuta per coloro che hanno concesso in comodato gratuito il proprio immobile al comune; il contributo pari a una quota di COSAP: dell’80% dell’importo dovuto per i dehors già presenti o di nuova realizzazione nel centro storico; 50% per i nuovi dehors che si trovano nella di piazza Unione Europea e strade limitrofe; 20% per quelli già presenti in piazza dell’Unione Europea e strade limitrofe; abbattimento degli oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria per coloro che hanno scelto di fare interventi edilizi in centro storico e analoghe agevolazioni per cambio destinazione d’uso da artigianale a commerciale e viceversa.

