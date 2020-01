Montelupo nel mondo: MD Academy al World Folk Vision di Sochi

MD Academy, accademia di danza di Montelupo Fiorentino, parteciperà in rappresentanza dell'Italia al Festival "World Folk Vision" che si terrà a Sochi dal 9 al 12 gennaio 2020.

World Folk Vision è un progetto internazionale aperto al dialogo tra i popoli, che si propone di promuovere iniziative culturali e la cooperazione internazionale.

Al Festival parteciperanno i rappresentanti di Europa, Asia, Nord America, America Latina, Australia e Oceania.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta nel paese ospitante e su internet.

Gli allievi e le allieve in partenza per Sochi e guidati dalla Direttrice Artistica Katia Mancini sono: Gaia Rossini, Alice Checcucci, Galeotti Magherita, Irene Fontanelli, Martina Raggi, Diana Baldanzi, Rebecca Nuzzi, Giulia Signorini, Giulia Mazzoni, Yegor Cangiano, Andrea Giuntoli.

"Siamo lieti di portare Montelupo Fiorentino nel mondo!".

