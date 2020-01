Clochard morto a Firenze, si pensa per ipotermia

Trovato senza vita un 49enne senzatetto a Firenze, in via Santa Caterina d'Alessandria, nei pressi del centro storico. Si pensa che la morte sia stata causata dal freddo e dallo stato di ipotermia. Le analisi esterne sul corpo disposte dalla pm Beatrice Giunti diranno qualcosa di più sul caso. Non ci sono segni di violenza. L'uomo, Dumitru Panait, di origine romena, è stato trovato da un passante accasciato su una panchina nei pressi dell'Agenzia delle Entrate, luogo dove spesso i senzatetto trascorrono purtroppo la notte all'addiaccio. I tentativi di rianimazione sono stati vani. Sul posto oltre ai sanitari del 118 erano presenti anche i poliziotti. L'identificazione è avvenuta tramite la carta d'identità del suo paese di origine.

Tutte le notizie di Firenze