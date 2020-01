Mostra del Tartufo, Pari opportunità e lavori consiliari: le mozioni di CambiaMenti

Riceviamo e pubblichiamo le tre mozioni che la Lista Civica CambiaMenti ha presentato alla discussione del Consiglio counale a San Miniato. Tutte e tre le mozioni sono state respinte dai gruppi di maggioranza (PD, Uniti si può e Riformisti) ed votate da quelli di opposizione (Lista Civica CambiaMenti e Lega); Forza Italia era assente al Consiglio del 27 dicembre e quindi ha votato solo quella sulle Pari Opportunità

OGGETTO: MOSTRA TARTUFO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MINIATO

l'edizione 2019 del Mese del Tartufo, al di là di alcune correzioni minimali in sé apprezzabili, come un primo tentativo di coordinare le iniziative in programma a La Serra, San Miniato Basso, Corazzano, Balconevisi ( fermo restando che si ritiene preferibile, anziché riprodurre in piccolo il Mese del Tartufo in varie località del territorio, provare a differenziare e specializzare maggiormente queste iniziative, puntando anche su altre tipicità), si è presentato in totale continuità con le ultime precedenti edizioni, e ne riproduce le criticità;

CONSIDERANDO CHE

1)-deve essere affrontato in maniera adeguata il problema della tutela, che in questi anni è stata molto carente, degli ambienti vocati alla produzione del tartufo e delle piante che favoriscono lo sviluppo di questa risorsa;

2)-si dovrebbe arrivare alla definizione di un marchio del tartufo bianco di San Miniato, che distinguesse le produzioni del nostro Comune e dell'area collinare toscana di cui esso è al centro da produzioni di importazione;

3)-è urgente salvaguardare la qualità e l'immagine del Mese del Tartufo, a partire da un ripensamento del rapporto tra la manifestazione e la qualità urbana della città di San Miniato. Il Mese del Tartufo dovrebbe essere colto come un'occasione unica per valorizzare e promuovere i valori urbani, artistici e culturali di una città storica e al tempo stesso ancora vivibile e vissuta come la nostra, anziché per coprirne le piazze più belle con tensostrutture francamente brutte, in cui si vende un po' di tutto; si tratterebbe invece di utilizzare più e meglio spazi di palazzi storici, fondi sfitti, e, in particolare, anziché continuare a concentrare decine di migliaia di visitatori in 200 metri, di utilizzare tutto il percorso del crinale di San Miniato, fino ai Giardini Migliorati, a Piazza XX settembre e all'incrocio con via delle Colline;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a)-a definire entro il mese di Gennaio 2020 un calendario che permetta di impostare con mesi di anticipo e con un coinvolgimento molto più ampio delle forze sociali (in primis l'Associazione Tartufai) e di quelle culturali del nostro territorio, il programma delle iniziative e dell'utilizzazione degli spazi;

b)-a definire negli stessi tempi criteri per la scelta e la selezione dei gestori, criteri che, oltre a garantire la massima trasparenza, dovrebbero puntare su specifici obiettivi di salvaguardia della tipicità delle produzioni e di valorizzazione dell'immagine della città e dei suoi spazi;

c)-ad effettuare, prima di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente di San Miniato Promozione, una seria valutazione sulle funzioni e l'effettiva utilità di questo ente. Potrebbe essere preferibile riportare sotto il controllo diretto dell'amministrazione comunale la promozione turistica, la regia e la calendarizzazione degli eventi, il rapporto tra i diversi soggetti pubblici, privati e associativi che operano in questi ambiti, superando San Miniato Promozione, che non è mai riuscita a costruire una struttura adeguata e a decollare davvero come fondazione autonoma, e ha finito per restare soggetta a input spesso contraddittori, disperdendosi poco produttivamente in una molteplicità di direzioni. Alle attività che attualmente fanno capo a San Miniato Promozione si potrebbe fare fronte con una riorganizzazione che rafforzasse il livello qualitativo e professionale dell'Ufficio Turismo del Comune e con la realizzazione di un punto informativo che utilizzasse anche la collaborazione della Pro loco.

FUNZIONAMENTO LAVORI CONSIGLIERI

PREMESSO CHE

il rispetto di rapporti corretti tra Consiglio Comunale e Giunta e, in questo ambito, del ruolo democratico dell'opposizione che deve essere messa in grado di accedere agli atti e di esercitare le sue fondamentali funzioni di controllo e di proposta, sono condizioni essenziali per il miglior funzionamento dell'Amministrazione Comunale nell'interesse di tutta la cittadinanza

IMPEGNA, PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, IL SINDACO, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-a un'effettiva concertazione in sede di conferenza dei capigruppo del calendario delle riunioni di commissione e delle sedute del Consiglio Comunale: la conferenza non può essere messa di fronte a proposte rigide e preconfezionate, e ogni altro impegno del Sindaco e dei membri della Giunta deve essere subordinata al funzionamento del Consiglio e dei suoi organi;

-a garantire la trasmissione degli atti su cui devono avvenire le deliberazioni e delle risposte a interpellanze presentate dai gruppi o dai consiglieri comunali in tempi tali da consentire, prima della seduta del Consiglio, un'adeguata valutazione di testi spesso articolati, complessi, e ricchi di riferimenti tecnici e giuridici dietro i quali si nasconde spesso la difficoltà di pronunciarsi su nodi politici; sembra assolutamente inappropriato che le risposte a interpellanze vengano consegnate nel giorno stesso della discussione in Consiglio;

-a riconsiderare la risposta negativa fornita alla richiesta di avere un ufficio con un'unità di personale interno dedicata per consentire lo svolgimento del lavoro dei gruppi di opposizione in applicazione dell'art. 22 dello Statuto del Consiglio Comunale, nel momento in cui il Sindaco ha ritenuto di conferire un incarico individuale per “compiti di diretta collaborazione con il Sindaco e con la Giunta ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”, ai sensi dell'art.59 dello stesso Statuto;

-a garantire la presenza del Sindaco e dei membri della Giunta alle sedute del Consiglio per l'intera durata del loro svolgimento.

PARI OPPORTUNITA'

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN MINIATO

PREMESSO CHE

-il Comune di San Miniato, nell'art. 3 dello Statuto, individua tra i propri principi ispiratori “la promozione di azioni positive volte a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, a garantire pari opportunità in campo lavorativo e sociale e a realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne”: tale finalità è particolarmente attuale, in un Paese come l'Italia che si colloca al penultimo posto (prima della Grecia) tra i paesi UE per il tasso di occupazione femminile (il rapporto CENSIS per il 2019 certifica un tasso di attività femminile al 56,2%, lontanissimo dall’81,2% della Svezia, prima tra i Paesi europei); che presenta livelli molto bassi di presenza femminile nei ruoli apicali, sia nel mondo del lavoro pubblico e privato che in politica; che ha conosciuto, negli ultimi anni, l'emersione di dati sconfortanti sulla violenza di genere, in particolare all'interno delle mura domestiche (in Italia i partner e gli ex partner sono responsabili del 62,7% e del 38% dei casi di omicidi di donne);

RITENUTO

-che tali situazioni negative siano incentivate dall'imbarbarimento del linguaggio della politica, che sdogana ogni giorno, oltre che generici incitamenti all’odio e al fanatismo,atteggiamenti e battute sessiste; dalle difficoltà che vengono quotidianamente frapposte all'applicazione della legge 194; dai tentativi effettuati in molti modi, espliciti e impliciti, di riproporre un ruolo della donna confinato nelle mura domestiche;

CONSIDERATO CHE

è stata di recente insediata la Commissione Comunale Pari Opportunità, che ha proceduto con un percorso che avrebbe potuto essere di maggiore condivisione all'elezione della propria Presidente, a cui il Consiglio offre comunque, in tutte le proprie componenti, la più ampia disponibilità alla collaborazione e augura un buon lavoro, nell'interesse delle donne e dell'intera comunità;

RITENUTO

che le politiche di genere e di pari opportunità debbano avere un carattere trasversale rispetto a tutti gli ambiti di intervento del Comune;

VISTO

che le risorse destinate nel DUP 2020-2022 alle politiche di genere e di pari opportunità ammontano a 500 euro, cifra assolutamente irrisoria, e sufficiente al massimo all'organizzazione di un convegno, se non si realizzerà, nel riconoscimento di tale dimensione trasversale del tema, un riorientamento di tutte le politiche dell'Ente in direzione della promozione delle pari opportunità e dell'eguaglianza di diritti tra i generi;

IMPEGNA IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA'

1) a investire in progetti, attività ed iniziative che:

a) tendano a sostenere e favorire la nascita e lo sviluppo di un associazionismo femminile;

b) puntino a contrastare la violenza di genere, coinvolgendo tutte le associazioni presenti nel territorio che si occupano del tema, attraverso il potenziamento della rete dei centri antiviolenza, dei centri d'ascolto e delle case rifugio;

c) promuovano la conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro, attraverso il miglioramento dell'organizzazione sociale e dei servizi, partendo da quanto di competenza diretta del Comune ;

2) a redigere entro i prossimi due anni il primo bilancio di genere.

