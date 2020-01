Mostra mercato di libri d'arte al Museo Marino Marini

Una mostra mercato di libri d’arte e d’artista nello stile dei ‘bouquinistes’ parigini tra le sculture di Marino Marini. Domenica 5 gennaio, dalle 11 alle 18, come ogni prima domenica del mese, al Museo Marino Marini di Firenze torna l’appuntamento con “BAMMM! Books & Art al Museo Marino Marini”, in collaborazione con la casa editrice Centro Di, che intende coniugare l’arte con la straordinaria produzione libraria di settore e che coinvolge librerie di tutta Italia. Un’occasione unica per acquistare libri rari e numerati, edizioni introvabili, oggi d’artista, tutto al profumo di carta.

“BAMMM! Books & Art al Museo Marino Marini” di Firenze è aperto gratuitamente ogni prima domenica del mese: si potranno acquistare libri sull'arte e gli artisti, sul design e l’architettura, sulla fotografia, sulle arti decorative e sulla moda, da collezione, ephemera e multipli. Ma non solo: durante l'orario di "mercato culturale" verranno organizzati readings, presentazioni di volumi e di nuovi editori, accompagnamenti musicali e talks, piccole mostre, performances e tutto ciò che è legato all’universo della carta stampata e della nuova funzione che questa sta acquisendo nel mondo del sapere.

“Con BAMMM! vogliamo rispondere a quella che è la vera missione di un museo – dichiara Patrizia Asproni, presidente del Museo Marino Marini di Firenze -, e in particolare di un museo di arte contemporanea: disseminare cultura e culture, aumentare l'audience, incoraggiare l'intersecare di tutti i settori che contribuiscono a produrre cultura”.

L’appuntamento di domenica 5 gennaio sarà dedicato in particolare al tema dell’illustrazione e, solo in occasione della Festa della Befana, è previsto anche un laboratorio dedicato ai bambini, con attività manuali e interattive, sotto la guida di Teresa Porcella, autrice del libro "Danzando con l'arte".

Il laboratorio si rivolge a bambini dai 5 ai 10 anni, accompagnati da un adulto. Durante la giornata sono previsti 2 laboratori, alle ore 10.30e alle ore 16.30. Durata: 1 ora e mezzo.

Fonte: Ufficio stampa

