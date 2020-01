Da piazza a piazza, ultimi giorni per dire la vostra sul progetto di Certaldo

Ultima settimana utile per partecipare con opinioni e suggerimenti al progetto di riqualificazione del centro urbano che interesserà Via Roma, Piazza Boccaccio, Borgo Garibaldi, Via 2 Giugno. Fino a martedì 7 gennaio 2020 infatti, si potrà partecipare nei vari modi previsti: si può compilare il questionario online disponibile su: http://bit.ly/questionariopiazzaboccaccio oppure si può, tramite il sito www.comune.certaldo.fi.it scaricare il modulo PDF compilarlo e spedirlo via mail a urp@comune.certaldo.fi.it

Il questionario è raggiungibile anche dalla pagina facebook www.facebook.com/comunecertaldo.

Infine, per chi non può fare a meno della carta, al piano terra del Municipio o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico sarà possibile consultare il progetto e compilare il questionario in forma cartacea, rispondendo alle domande preimpostate o lasciando un commento libero.

