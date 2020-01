Il primo nato del 2020 a Pistoia si fa aspettare fino al 2 gennaio

Si è fatta aspettare più di 24 ore dall'inizio del nuovo anno Toma, la prima nata del 2020 all'ospedale San Jacopo di Pistoia. La piccola è venuta alla luce alle 3.30 di questa mattina, chiudendo così il ciclo dei nascituri che hanno dato il via al nuovo anno nei nosocomi della Asl Toscana Centro. A Empoli è stato Alex a salutare per primo questa nuova decade, all'1.53 di notte. Tra l'altro Alex è anche il più 'precoce' tra i bimbi del 2020 nati in ospedale tra le province di Firenze, Prato e Pistoia.

Fonte: Asl Toscana Centro

