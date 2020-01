Protezione civile, approvato il bilancio di previsione 2020 della gestione associata

È stato approvato nei giorni scorsi presso il palazzo comunale di Bagno a Ripoli il bilancio di previsione 2020 della gestione associata di Protezione civile e antincendio boschivo fra i Comuni di Bagno a Ripoli, Figline Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno. Lo svolgimento in forma associata dei servizi in materia di Protezione Civile ed Antincendi Boschivi consente una gestione sinergica delle risorse umane, strumentali e finanziarie presenti in ciascun Ente, al fine di razionalizzare l’azione ed estendere i servizi offerti. La convenzione tra i tre Comuni sarà in vigore fino alla fine del 2020.

Questi i punti caratterizzanti l'attività prevista per il prossimo anno: attività di pianificazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile Intercomunale approvato nel 2019; attività didattica ed informativa presso le scuole del territorio intercomunale; campagne informative con depliant eventi idraulici e per neve o ghiaccio nel periodo autunno-invernale e con app scaricabili su smartphone e tablet utili a rimanere sempre informati sulle condizioni meteo, sugli stati di allerta e le loro evoluzioni nel tempo; formazione specifica del Volontariato di Protezione Civile; attività operativa in ordinario, emergenza e post emergenza; esercitazione annuale di Protezione Civile; aggiornamento del sito Internet dedicato all'informazione in materia di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo con sezioni specifiche per il territorio della Gestione Associata ed altre informazione di carattere più generale.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa

