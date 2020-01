Puliamo la spiaggia della Feniglia con Piero Pelù

Nata all’indomani della segnalazione del rocker Piero Pelù relativa ad una massiccia presenza di micro e macro plastiche sulla spiaggia della Feniglia a seguito di una mareggiata, la pulizia della spiaggia organizzata da Comune di Orbetello, Legambiente, WWF e Sei Toscana ha come scopo la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini rispetto alla problematica delle plastiche e più in generale dei rifiuti in mare.

L’appuntamento con i volontari è alle ore 10.00 nell’area parcheggio (di fronte agli ingressi degli stabilimenti balneari La Zonca, Braccio energy beach, Mamma Licia). Proprio nell’area parcheggio, al termine della conferenza stampa a cui parteciperanno gli organizzatori dell’evento, sarà allestito un presidio informativo in cui ai volontari verranno fornite tutte le informazioni necessarie e il kit per effettuare la pulizia della spiaggia che terminerà alle ore 13.00 circa. La raccolta verrà effettuata per le frazioni di plastica, vetro e indifferenziato. Data la particolare fragilità dell’ecosistema dunale, la pulizia di nell’area in questione e in quella retrodunale sarà limitata ad un numero ridotto di volontari stabilito dal referente di ogni squadra.

In merito alle specifiche direttive, verrà reso disponibile online sui siti internet www.comune.orbetello.grosseto.it e www.festambiente.it e in questo spazio virtuale un vademecum dettagliato in cui i volontari avranno la possibilità di conoscere tutte le informazioni necessarie per effettuare la pulizia in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

