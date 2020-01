Quattrocento metri di calza della Befana: scopritela a Santa Maria a Monte

Sarà un centro storico agghindato con carbone e scope volanti quello di Santa Maria a Monte, pronto ad ospitare l’anziana signora più famosa del mondo. In occasione della festività dell’Epifania del 6 Gennaio 2020, la Befana verrà a far visita all’antico borgo a spirale, che preparerà il tradizionale appuntamento con La calza più lunga del mondo.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Santa Maria a Monte e dal Comitato “Fiera dell’Assunta – Sagra della Patata Fritta”, avrà come assoluta protagonista l’enorme calza che, riempita da migliaia di palloncini, si snoderà per tutto il borgo medievale.

Partendo dall’inizio di Via Carducci, colorerà tutto il centro storico, attraversando Via Collegiata, Via Roma, Piazza Marconi e Via 2 Giugno, per terminare tornando di fronte al Palazzo Comunale. La calza completerà l’intera spirale dell’antico castello, raggiungendo una lunghezza di circa 400 metri, con un riempimento da record: sono previsti circa 5000 gonfiabili che renderanno la calza ancora più grande.

Dalle 11 mercatini artigianali saranno allestiti in Piazza della Vittoria, con la Compagnia Arcieri della Collina che preparerà una postazione in Largo Fontvieille per il tiro con l’arco: bambini e adulti potranno divertirsi assieme a colpire i bersagli.

Nel pomeriggio, sarà presente anche La Montesina, complesso folk che si esibirà in Piazza della Vittoria ed in Piazza Mannari. A seguire, in collaborazione con l’Ape Club d’Italia – Sezione di Pisa, una Befana “motorizzata” arriverà a distribuire dolci e caramelle ai bambini presenti in Piazza della Vittoria, mentre nelle viuzze del centro storico, al posto della consueta ma malandata scopa, saranno befane un po’ più “aggiornate” a bordo di Harley Davidson a distribuire magari anche un po’ di carbone a chi qualche marachella deve farsela perdonare.

Per chi volesse riscaldarsi, pronta anche le postazioni dei pop-corn, dello zucchero filato e della cioccolata calda, mentre in Piazza Santi Politi, direttamente dalla Sagra della Patata Fritta, il padellino allieterà il palato dei presenti con la friggitura dei bomboloni e delle famose patate.

Previsto per le 17.30 l’immancabile e ormai tradizionale scoppio finale dei palloncini che riempiono la calza, aspettato con trepidante attesa soprattutto dai più piccoli.

“Quello con La calza più lunga del mondo è ormai diventato un appuntamento atteso soprattutto dai bambini – afferma Ilaria Parrella, Sindaco di Santa Maria a Monte –, in cui tutti i soggetti coinvolti collaborano per la promozione del proprio territorio”. Anche per questo, dalle 15 alle 19, saranno aperti e visitabili gratuitamente il Museo Casa Carducci, l'Area Archeologica La Rocca ed il Museo Civico Beata Diana Giuntini. In più tour guidati partiranno dal Comune alla scoperta de La città sotterranea, fatta di tunnel, gallerie, cisterne, anfratti che caratterizzano il borgo medievale.

La partecipazione è libera e gratuita.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

