Saldi Firenze, previsti 180 euro spesi a persona

Grande attesa (e lavori in corso) per le imprese moda del territorio in previsione dell’avvio dei saldi invernali, previsto, in Toscana, come ormai avviene da alcuni anni, nel primo giorno feriale antecedente la festività della Befana. “Archiviate” festività natalizie e capodanno, già stamani si poteva assistere, nelle principali attività del settore, ad una frenetica attività degli operatori su cambio vetrine, logistica magazzino, cartellini prezzi, organizzazione del personale.

“Affrontiamo con fiducia, come sempre, la data di avvio dei saldi invernali - commenta Enzo Nigi, Presidente Fismo Confesercenti Firenze e storico operatore del settore - su Firenze, inoltre ci sarà anche il “traino” di Pitti Uomo che parte lunedì 7 Gennaio”.

“Potrebbero essere anche gli ultimi saldi con partenza cosi ravvicinata rispetto al Natale: su questo aspetto l’Assessore Stefano Ciuoffo, con cui ci siamo confrontati più volte, è stato abbastanza esplicito, e noi confidiamo venga trovata, sul posticipo, una soluzione intelligente a livello di Conferenza Stato-Regioni”, continua Nigi.

“Si tratta di un evento commerciale che ancora riveste grande importanza per le nostre attività, nonostante le occasioni di vendita promozionale si siano ormai moltiplicate durante l’anno (basti pensare al ‘Black Friday’) e la concorrenza del commercio elettronico si faccia sempre più agguerrita”, prosegue Nigi.

“Anche quest’anno comunque i nostri clienti potranno fare shopping con ampio assortimento e grande varietà della merce, anche perché le vendite di alcuni prodotti sono purtroppo decollate solo con gli ultimi giorni di novembre, in concomitanza con l’arrivo delle prime vere temperature invernali”.

“Il consiglio che possiamo dare dopo tanti anni di attività professionale - conclude Nigi - è uno solo: per i saldi rivolgetevi al vostro commerciante di fiducia, potrete sicuramente trovare le migliori occasioni per il vostro budget di spesa, confrontando, in assoluta trasparenza, i prezzi ‘a saldo’ con quelli ‘in stagione’.”

SALDI 2020, TUTTI I NUMERI

2000 LE PMI MODA DELLA METROCITTA’

180 EURO IL BUDGET DI SPESA A PERSONA

60% CONSUMATORI PARTECIPERANNO A SALDI 2020

30% SCEGLIERANNO NEGOZI TRADIZIONALI E DI FIDUCIA

70% SPENDERA’ STESSA CIFRA 2019

30% SPENDERA’ DI PIU’ DEL 2019

TOP TEN DELLO SHOPPING:

1) Calzature donna

2) Piumini, cappotti lana e giacconi (anche sportswear)

3) Calzature uomo

3) Maglieria (lana e felpe sportive),

4) Pantaloni (occhio al velluto)

5) Camiceria

6) Borse

7) Accessori abbigliamento (sciarpe, cappelli)

8)Intimo

9) Accessori pelletteria (cinture, zaini)

10) Cravatte e foulard

PREVISIONI TOP SHOPPING PRIMO WEEK-END: Firenze centro storico (anche per i flussi turistici del periodo e Pitti uomo); Empoli (con gli ultimi giorni del grande evento “Natale a Empoli”).

60 GIORNI, la durata dei saldi

30% la media sconto sui prodotti in vendita

Fonte: Confesercenti Firenze

