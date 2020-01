San Jacopino, vandali in azione a Capodanno

La notte di San Silvestro alcuni ignoti hanno approfittato dei festeggiamenti per imbrattare facciate e arredi urbani con spray rosso in zona San Jacopino.

Nel mese di dicembre sono state accese le nuove telecamere di sicurezza che sono state installate in vari punti della piazza San Jacopino per video-sorvegliare l'intera zona, in totale sono presenti 8 occhi elettronici.

I cittadini e il Comitato di San Jacopino, ribadiscono la loro ferma lotta al degrado e per questo chiedono che le scritte vandaliche siano cancellate al più presto possibile e che le svariate situazioni presenti e ampiamente segnalate siano risolte. Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, chiede una capillare e attenta pulizia delle strade e dei marciapiedi per un ripristino del decoro in zona.

