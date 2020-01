Santa Cristiana, da Francescana ad Agostiniana per imposizione del vescovo

All'interno dei contrasti tra guelfì e ghibellini, secondo una interpretazione di Angelo Nesti nella sua “Breve storia di Santa Croce sull’Arno, editore Pacini, 2009”, si inserisce la vicenda umana e religiosa di Oringa Menabuoni, nata a Santa Croce intorno al 1240 e qui morta il 4 gennaio 1310. Di lei esiste una biografia piuttosto tarda, data alle stampe da Giovanni Lami nel 1754.

Figlia di pastori, passò al servizio dei Cortevecchia da Porcari, nobile famiglia lucchese, per trasferirsi poi alle dipendenze di una nobildonna romana. Il soggiorno nella città eterna si protrasse per diversi anni e Oringa ebbe anche modo di compiere diversi pellegrinaggi, come quello fatto ad Assisi alle spoglie mortali di san Francesco.

Poi tornò in Toscana ed in seguito a Santa Croce, dove dimorò con la sua padrona. La giovane donna maturò un profondo spirito religioso, rafforzato dai danni e dalle sofferenze che le continue guerre tra la fazione imperiale e quella papale stavano provocando nell'Italia centro settentrionale. Abbracciò così la vita religiosa con il nome di Cristiana restò a Santa,Croce e con altre ragazze fondò alla fine del 1279 il convento dedicato a Santa Maria Novella e a San Michele Arcangelo. La scelta dei due protettori, sempre secondo Angelo Nesti, denuncia la volontà di superare i contrasti politici del suo tempo e di ritagliare per il monastero uno spazio neutrale; una sorta di tentativo di riappacificazione all'interno delle dispute che vedevano contrapposte Lucca, la città di San Michele, e Firenze, devota a Santa Maria Novella.

Inizialmente il luogo di preghiera era poco più che una casa donata dal Comune e situata a ridosso delle mura. In realtà, da ricerche più recenti, pare ormai assodato che non si trattò di una vera e propria fondazione monastica, quanto piuttosto di una rivitalizzazione di un cenobio preesistente. Comunque fosse, qui trovarono ospitalità le prime monache, che abbracciarono la regola francescana forse influenzate dal pellegrinaggio ad Assisi compiuto anni prima da Oringa.

Nel 1283 il vescovo di Lucca dette il permesso per la costruzione della chiesa del convento e due anni più tardi accordò l'indulgenza a coloro che avessero aiutato le monache. Fu un passo importante per la congregazione perché significava la possibilità di ricevere aiuti materiali, lasciti testamentari e donazioni. Nel 1296 il convento fu riconosciuto canonicamente, mentre già da tempo le monache avevano abbandonato la regola francescana e si erano poste sotto quella agostiniana.

Mi permetto di osservare, come questa “conversione” di Oringa, da Francescana ad Agostiniana, con conseguente clausura, come afferma Paolo Morelli, nella sua “Per una storia delle istituzioni parrocchiali”, fu un atto imposto dal vescovo di Lucca Paganello da Porcari, in ossequio del IV concilio lateranense. Nonostante la dolorosa rinuncia, alla regola francescana, l'attività di Cristiana a favore, della comunità portò alla creazione di un fortissimo sentimento popolare che si manifestò in modo particolare nei giorni seguenti la morte della beata avvenuta il 4 gennaio 1310.

Valerio Vallini

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno