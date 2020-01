Si apre coi clown 'La Bella Stagione' a Santa Maria a Monte

Domenica 5 Gennaio alle ore 17:00 presso il Teatro di Bò di Santa Maria a Monte: apertura de “La Bella Stagione", il cartellone artistico e culturale del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, con ARRIVANO I CLOWN! Chez Nous, ...le Cirque! Chez nous le cirque - Cooperativa ONLUS di e con Rufus (Cristiano Masi) e Duemetri Dall’amore e dalla passione per i clown del circo e le arti circensi nasce questo spettacolo comico e appassionante, fatto di un insieme di gag riprese dalla tradizione classica circense e di gag inventate ex novo, in un crescendo di divertimento e ilarità, sempre ricercando semplicità e leggerezza. Oltre all’espressività ed alla poesia della figura del clown lo spettacolo è reso accattivante e coinvolgente dall’utilizzo di tecniche di giocoleria e di magia comica, con un occhio costantemente rivolto all’interazione con il pubblico e all’improvvisazione sul momento. Anche gli elementi di musica suonata dal vivo (fisarmonica e tromba) aggiungono note di poesia e di fantasia allo spettacolo. A seguito la presentazione della nuova Stagione Teatrale

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte