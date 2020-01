Si forma il gruppo consiliare di Italia Viva ad Altopascio, guidato dal consigliere di maggioranza, Francesco Marzano. Il nuovo gruppo sosterrà l’attuale maggioranza e il sindaco Sara D’Ambrosio.

“Il consigliere comunale Francesco Marzano mi ha annunciato di voler seguire le scelte di Matteo Renzi e di voler quindi proseguire il proprio impegno politico in Italia Viva - commenta il sindaco D’Ambrosio -. Credo che la pluralità sia sempre un valore; a livello locale, poi, credo che le persone, le scelte e anche gli indirizzi politico-amministrativi si valutino sui fatti e non solo sui simboli: Francesco è una validissima persona, un consigliere comunale presente, attento e disponibile. Continueremo a lavorare bene insieme come è stato fino a oggi”.