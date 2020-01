Parla Termine, il sindaco licenziato: "Da Piombino una vigliaccata"

Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo, è stato licenziato dal comune di Piombino di cui era dipendente. La notizia è uscita giorni fa e ha avuto un'eco molto ampia. Termine è stato licenziato perché troppo assente, dovendo seguire gli impegni nel municipio amministrato, ormai da sei anni.

In un video su Facebook il sindaco ha spiegato che ha vinto un concorso pubblico a Piombino perché "chi amministra piccoli Comuni non arriva a fine mese" e "chi amministra i piccoli Comuni come il mio sa bene che se hai un lavoro utilizzi permessi retribuiti". Termine ha ammesso di esser "stato licenziato perché faccio il sindaco".

"È un atto particolarmente odioso e pericolo, non solo perché perdo un posto di lavoro ma c'è qualcosa di più importante. C'è un attacco alla libertà e alla democrazia, ai diritti di un cittadino che ha di poter svolgere il mandato elettivo in cui è in carica grazie ai cittadini. Se si vuol far passare che chi ha incarichi pubblici è un parassita, allora c'è una spirale perversa che consegna le attività istituzionali a pensionati e a chi ha una condizione reddituale diversa da un ragazzo di trent'anni. In ballo c'è il diritto a difendere la politica e l'impegno sociale. Per le modalità, quello che è stato fatto è stato quasi una vigliaccata. Ai ricatti del comune di Piombino non ci sto" ha concluso Termine.

Tutte le notizie di Monterotondo Marittimo