Buongiorno e buon 2020, siamo entrati in un nuovo anno e la ricetta di oggi arriva dalla signora Mila che in queste feste ha sperimentato questa sfiziosa ricetta che ha trovato su Cucina Naturale. La difficoltà che ha trovato Mila è stata quella di preparare l'uovo in camicia, secondo me non è così facile come sembra, perché l'albume deve ricoprire il tuorlo che a sua volta deve risultare morbido al suo interno.

Una volta ho provato a fare l'uovo in camicia ma con un risultato che non è stato dei migliori, perché il tuorlo si era addensato, devo riprovare.

Tagliatelle in crema di broccoli e noci con uova in camicia

Ingredienti per 4 persone:

350 gr di tagliatelle all’uovo

4 uova

300 gr di cimette di broccoli

12 gherigli di noce

2-3 cucchiai di parmigiano grattugiato più altro per servire

Mezzo limone

Olio di oliva extravergine

Sale

Pepe

Preparazione

In una capiente pentola con salata a bollore mettete le cimette di broccoli e fatele cuocere per una decina di minuti o fino a che non diventano morbide. Scolatele con la schiumarola, conservando l’acqua di cottura e lasciatele raffreddare. Mettete qualche cimetta da parte per decorazione e frullate le altre con il succo e la scorza del mezzo limone, 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe, le noci e il parmigiano. Versate mano a mano la poca acqua sufficiente fino a ottenere la consistenza di un pesto cremoso. Versate le tagliatelle nell’acqua a bollore dove avete cotto il broccoli. Preparate allo stesso tempo le uova in camicia, una alla volta. Rompete la prima in una ciotola e versatela in una pentola d’acqua bollente leggermente salata dopo aver creato un piccolo vortice al centro. Cuocetela finché l’albume si sarà rappreso intorno al tuorlo che invece resterà morbido per due minuti circa. Scolatelo delicatamente con un mestolo forato in un piatto. Procedete con le restanti uova. Stemperate in una zuppiera la crema con un po’ d’acqua di cottura della pasta. Quindi scolatevi le tagliatelle mescolando energicamente per condire uniformemente. Dividete la pasta nei piatti e decorate con le cimette tenute da parte. Sistemate al centro un uovo, prelevandolo delicatamente con un cucchiaio, poi condite con un pizzico di sale e pepe. Completate con un filo di olio, una spolverata di parmigiano e servite.

Mila

