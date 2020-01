Tavolo regionale sulla nautica, Fiom-Cgil: "Va portato a definizione il protocollo"

Da mesi non abbiamo più notizie dalla Regione Toscana riguardo il tavolo che doveva portare a definire un protocollo per il sostegno alle attività di sviluppo della nautica Toscana.Continuiamo a ritenere importante che si provi a dare un indirizzo ad un settore così complesso. In assenza di soluzioni riguardo il modello di sviluppo, il sistema degli appalti, la contrattazione di filiera, sul come come si possono creare nuove professionalità ed uno specifico protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il settore rischia un arretramento complessivo. Non esiste ne sviluppo ne modernità se le condizioni dei lavoratori arretrano. La nautica deve risentire di una crescita di qualità nel lavoro e dei lavoratori, va redistribuita la ricchezza anche a chi lavora se vogliamo provare a creare le condizioni per un futuro economicamente e socialmente sostenibile del settore.

Nell’anno in corso contiamo che arrivi anche la pronuncia del Consiglio di Stato riguardo il frazionamento dell’area Polo Nautico di Viareggio. Si é letteralmente tradito lo spirito per cui era nata una società consortile con concessione unica. Le concessioni peraltro andrebbero riviste e tolte a chi non ne fa un utilizzo produttivamente idoneo, così come, ci vorrebbe il coraggio di analizzare dettagliatamente l’utilizzo delle aree demaniali pubbliche in mano ai cantieri nautici da Carrara a Piombino. I passaggi di concessione devono essere pubblicizzati, rilasciate per un tempo limitato e debbono risentire di specifiche gare pubbliche. Le concessioni vanno subordinate a criteri di sostenibilità sociale, altrimenti il lavoro e la sua svalorizzazione diventano l’elemento di competizione. Ci sono compagini industriali interessate a venire ad investire in Toscana, bisogna che le condizioni di lavoro, le retribuzioni dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro siano il perno su cui si valuta il rilascio delle concessioni o la sua revoca. Dalla Regione attendiamo una svolta.

Massimo Braccini, segretario generale FIOM Toscana

