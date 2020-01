Teatro della Magia a Certaldo con due professionisti dell'incanto

Prevendita aperta per il primo spettacolo del 2020 al Teatro Multisala Boccaccio, dove mercoledì 15 gennaio alle ore 21.00 andrà in scena WOW, TRA MAGIA E VARIETÀ di e con Luca Bono e Marco Aimone, con la partecipazione di Sabrina Iannece. Uno spettacolo di cabaret intriso di magia, che vede protagonisti artisti di fama europea nel loro settore.

Una “strana coppia” di maghi calcherà infatti il palco, protagonista di un viaggio tra fantasia e realtà. Lo stupore dell’illusione, la poesia della grande magia. In scena due illusionisti: il popolare illusionista Luca Bono (assistito da Sabina Iannece), Campione Italiano di Magia laureato a Parigi con il Mandrake d’Or e protagonista sul canale televisivo Boing di “Vuuaalà! Che Magia!”, e Marco Aimone, primo prestigiatore laureato alla Silvan Magic Academy, da diversi anni Presidente del Circolo Amici della Magia di Torino. Un incontro e un confronto tra tecniche e linguaggi magici differenti e complementari.

In questo caleidoscopico cabaret magico, la spontaneità e l’immediatezza del giovane e talentuoso Luca Bono, un ragazzo normale in grado di realizzare cose eccezionali, si alternerà all’ironia e all’esperienza di Marco Aimone, in un cocktail di piccole e grandi illusioni, battute e improvvisazione, in grado di stupire, sorprendere e divertire in un vorticoso susseguirsi di frame magici imprevedibili. La magia declinata con uno stile moderno e originale che supera lo stereotipo del mago impomatato per intraprendere percorsi nuovi, tra innovazione, meraviglia e umorismo, con brio, eleganza e autoironia.

Info e costi biglietti: Intero posto unico 20 euro; Riduzione soci Coop e ChiantiMutua posto unico 18 euro; Riduzione under 35 e over 65 posto unico 16 euro.

Da segnalare che per tutti gli studenti residenti nei comuni o frequentati le scuole di Colle Val d’Elsa, Poggibonsi, Certaldo, è possibile una speciale riduzione: posto unico 10 euro.

Per tutti i biglietti il diritto di prevendita è di 2 euro.

Per informazioni www.multisalaboccaccio.it oppure tel. 0571 664778

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

