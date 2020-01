Tombola per la natura, grande sostegno dalle aziende del territorio

Il 27 dicembre scorso, presso i locali del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio si è svolta una tombola organizzata dall'associazione Amici del Padule di Fucecchio (e riservata ai soci). Come lo scorso anno, l’evento ha ottenuto un grande successo di partecipazione ed ha consentito di raccogliere una somma che sarà in minima parte utilizzata per realizzare una mostra fotografica sulla steppa del deserto siriano, curata dal biologo Gianluca Serra e per la restante parte devoluta al Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio e al Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici della LIPU. Ricordiamo che la somma ricavata nel 2018 è stata in parte donata al Centro di Ricerca e in parte utilizzata per ampliare l’offerta culturale del Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Davvero straordinaria è stata la risposta dei tanti sponsor che hanno donato i premi: trenta soggetti, fra aziende ed associazioni locali hanno messo a disposizione prodotti di qualità, dimostrando in modo concreto di apprezzare il nostro lavoro e di avere a cuore la tutela della natura e dei beni pubblici. A loro e ai partecipanti va il nostro ringraziamento.

Segue l’elenco dei donatori.

Azienda agrituristica Le Baccane di Angela Salvucci, Larciano (olio e vino)

Azienda Agraria Michelotti e Franchi, Buggiano (Legumi e cereali)

Cooperativa Valleriana - laboratorio di Agricoltura Sociale Villa Ancuri, Massa e Cozzile (prodotti conservati)

Fattoria la Stella, Ponte Buggianese (miele)

Azienda Agricola Il Poderino di Trinci Alessandro, Lamporecchio (vino)

Azienda Agricola Daniele Zipoli, loc.Apparita, Vinci (vino)

Azienda agricola Tuscanoption dei F.lli Pellegrini, Larciano (olio e verdura fresca)

Azienda Agricola Le Palme, Monsummano

Azienda Agrituristica Spinelli, Lamporecchio (formaggio)

Azienda Ovicaprina Tofanelli (formaggio)

Azienda Agricola Menichetti, Fucecchio (verdura fresca)

Podere del Leone, Scandicci (vino)

Azienda Roberto Peruzzi, Vinci (olio)

Azienda agricola "Dolce Stagione", Monterappoli, Empoli (legumi)

Podere Galilea, Larciano (olio)

Soci Coop FI Valdinievole (Prodotti Viviverde Bio)

Naturasì, Empoli (generi vari bio)

Azienda Ghidi Metalli, Buggiano (contenitori in acciaio)

Silvia Landi, Pistoia (zafferano)

Associazione Intrecci, Larciano (artigianato delle erbe palustri)

Alessandro Sacchetti, artista naturalista (stampe)

Centro OrnitologicoToscano (calendario fotografico 2020)

Laura Candiani ( pubblicazioni)

LIPU di Pistoia (confezioni natalizie legumi+bottiglia)

ENPA Pistoia (calendari fotografici)

Erboristeria Centro Natura, Monsummano

Centro Educazione Ambientale Acquerino (cassetta/e nido)

Amici del Padule di Fucecchio (shopper)

Centro di Ricerca, Doc. e Prom. del Padule di Fucecchio (guida del Padule)

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio