Cte, arriva un nuovo trofeo

Altro trofeo di prestigio al Circolo Tennis Empoli in un campionato regionale a squadre per atleti giovanissimi. Dopo aver ottenuto il titolo toscano nel super Orange ‘A’ misto, la società di via Vacchereccia si è anche imposta nella finalissima del tabellone regionale a specchio della categoria inferiore. Gli allievi dei maestri Irene Avellino e Mario Brogi hanno prevalso nel super Orange ‘B’ misto piegando nella partita decisiva, disputata fuori casa, i rivali della Coop Livorno col punteggio di 3-0. Artefici del successo sono stati Giorgia Cerrini e Tommaso Andreini, impeccabili nell’aggiudicarsi i rispettivi singolari e il ‘doppio’ a risultato acquisito. La compagine annoverava pure Gianmarco Santi e Stefano Clerici. Alla rassegna hanno partecipato numerose formazioni e i tennisti in erba biancazzurri si sono dovuti cimentare in una lunga serie di sfide complicate prima di coronare i loro sforzi nella maniera sperata. Il prossimo confronto di spicco per il C.T.E. è in calendario sabato 11 gennaio a Massa Marittima (Grosseto) dove i componenti della sua squadra limitata 3.4 - Andrea Magherini, Roberto Simoncini e Paolo Marini - affronteranno i giocatori del club locale nel primo turno a eliminazione diretta.

