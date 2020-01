Use Rosa ai ripari dopo la quarta sconfitta di seguito

E' senza dubbio il momento più delicato da quando la Scotti ha conquistato la promozione nella massima categoria. I gravi infortuni di Madonna e Ramò ed i problemi fisici di Mathias, rimasta a riposo a Palermo, hanno infatti portato alla quarta sconfitta consecutiva rimediata domenica scorsa in Sicilia e reso amara la fine di un anno che definire strepitoso è dire poco. In casa Scotti si fa quadrato in vista della prossima gara di lunedì in casa con Geas Sesto e ognuno cerca di fare la sua parte: la squadra in palestra, coach Cioni ed il suo staff guidando il lavoro e stando ancor più a stretto contatto con la dirigenza che è sul mercato alla ricerca di una soluzione.

"Prima di tutto voglio dire brave alle ragazze che hanno giocato a Palermo - attacca coach Cioni - le giovani hanno messo l'anima ed alla fine avevamo un quintetto con una '99 come più vecchia, ragazze di valore ma che non hanno esperienza per la categoria. Faccio loro i complimenti, anche se è evidente che così non possiamo essere competitive e ci dispiace aver preso 20 punti contro una squadra che, in una condizione diversa, sarebbe stata alla nostra portata. E' un momento difficile, certo, ma noi continuiamo a lavorare con l'impegno di sempre per venirne fuori".

Fonte: Use Basket Empoli

