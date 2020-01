Arci Toscana e Pisa sulla rimozione dell'edicola confiscata alla mafia: "Inaccettabile"

Abbiamo appreso con rabbia e profondo dispiacere la notizia della rimozione dell'edicola confiscata alla mafia in Borgo Stretto a Pisa. Un gesto inaccettabile, che non possiamo non condannare, perché unilaterale, preso dall'Amministrazione Comunale di Pisa, durante le feste, in solitudine e senza concerto alcuno. Tutto questo nonostante gli impegni più volte presi con le istituzioni del territorio, primi fra tutti l'Università di Pisa, la Scuola Superiore S.Anna e le associazioni che operano da sempre sul territorio sul tema della legalità e della lotta alla mafia, che aveva come obiettivo quello di riqualificare il bene confiscato.

Impegno rinnovato anche nel maggio scorso alla presenza di Don Ciotti in occasione del conferimento della Laurea Honoris Causa e che a maggior ragione oggi non può non lasciare nel più totale imbarazzo l'attuale primo cittadino di Pisa.

L'edicola non è stata soltanto un "chioschetto di giornali", ma è stata un simbolo tangibile di lotta alla mafia, della vittoria dello Stato contro le organizzazioni criminali ed è diventata per sua natura anche una testimonianza viva che la mafia opera e fa affari anche sul nostro territorio, che la mafia non è solo un racconto di storie lontane dal nostro quotidiano. Ecco perché questa scelta lascia inquieti, turbati, gettando ombre sull'operato dell'amministrazione del sindaco Conti.

Non ci convincono le motivazioni addotte, per altro mai in maniera ufficiale, da parte del Comune per cui la rimozione del bene sarebbe il risultato di un preciso impegno di lotta al degrado. Lo stato di abbandono in cui versava l'edicola, infatti, è una diretta responsabilità politica, poiché nessuna proposta di riqualificazione è mai stata presentata concretamente dal Sindaco di Pisa, nonostante gli accorati appelli, gli impegni presi e le proposte fatte.

A questo proposito è bene sottolineare come il bene fosse ancora in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati e che fosse dovere quindi del Comune attivarsi per acquisirlo nel proprio patrimonio e permetterne così un suo riutilizzo.

Per questo ci turbano ancora di più le modalità con cui sono state prese tali scelte, la mancanza di rispetto nei confronti degli interlocutori con cui il Comune di Pisa aveva inizialmente avviato un primo confronto. Il nostro è un appello affinché si chiariscano le motivazioni reali della rimozione, il perché non siano stati coinvolti gli attori interessati dalla scelta dell'amministrazione Conti e su quali siano le reali proposte da parte del Comune per far tornare quel bene a vivere con più potenza di prima.

Siamo ben consapevoli che la lotta alla mafia si faccia tutti i giorni, infatti come associazioni ci impegniamo da sempre con progetti nelle scuole, con campagne di sensibilizzazione nelle città, ma i simboli sono potenti, perché raccontano fisicamente cos'è stato e cosa non deve più essere e quell'edicola era un vanto, era l'emblema della vittoria di tutte le cittadine e tutti i cittadini onesti contro la criminalità organizzata.

Ecco perché il vuoto che lascia è una metafora del vuoto con cui l'Amministrazione Comunale di Pisa ha deciso di rispondere a quel preciso simbolo di lotta quotidiana alla mafia.

Fonte: Arci Pisa e Arci Toscana

