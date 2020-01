Elezioni Toscana 2020, Verdi-EV a Giani: "Avanti su pace e ecologismo"

Dopo il lavoro costruttivo fatto sul programma nei mesi scorsi la coalizione di centro-sinistra è entrata in una fase di stallo. Eugenio Giani, candidato presidente, non ha ancora sottoscritto il documento programmatico in attesa che siano chiaramente definiti i confini della coalizione che lo appoggia.

I Verdi – Europa Verde Toscana sono molto preoccupati per questo impasse e invitano il candidato presidente a fare tutto il possibile, con urgenza, per concludere il lavoro di costruzione di una coalizione che guardi in modo inequivocabile ai valori dell’ecologismo e della pace. Valori, viste le notizie inquietanti provenienti dall’Australia e dall’Iran con cui si è aperto il 2020, di cui i toscani sentono ogni giorno più il bisogno.

Per i Verdi una soluzione positiva di questa fase di stallo è condizione imprescindibile per poter proseguire nel percorso unitario verso le elezioni regionali 2020.

Verdi-Europa Verde

