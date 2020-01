Operaio cade da impalcatura a Castelfranco di Sotto

Un operaio di una ditta è caduto da un'impalcatura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.30, a Montopoli val d'Arno, in via Barbieria, facendo un volo di circa tre metri. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, dopo averlo stabilizzato, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per poterlo portare a terra e condurlo successivamente in ospedale. L'uomo, 46 anni, è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

