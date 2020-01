Castelfranco e Livorno gemellate, un legame all'insegna del cibo

"Sabato ho passato una serata bellissima all'insegna del buon cibo, dell'allegria e di valori condivisi, al circolo "Le mi bimbe" di Livorno Ardenza. Una serata che arriva dopo la trasferta delle livornesi e dei livornesi, ormai ospiti fissi alla famosa Sagra della Chianina e del Porcino di Castelfranco di Sotto. Ringrazio per l'invito il Presidente della Casa del Popolo Salvatore Morena ed il Vicesindaco di Castelfranco Federico Grossi.

Le Case del Popolo in Toscana sono presidi di cultura e socialità fondamentali, dove si trovano valori distintivi e imprescindibili come antifascismo, accoglienza, solidarietà, inclusione, legalità, lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze.

Sono presidi importanti, da sostenere e valorizzare, soprattutto oggi.

A chi ci vorrebbe divisi, le comunità di Castelfranco e Livorno hanno ricordato quanto è bello unirsi, condividere e contaminarsi.

In questi anni mi sono sempre sentita a casa alla Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, come mi succede in generale nei Circoli Arci. La Toscana è bella anche e soprattutto perché è questo: una terra accogliente dove sentirsi a casa. E resterà tale. Insieme al collega Francesco Gazzetti ci siamo presi questo impegno".

Fonte: Alessandra Nardini - Ufficio Stampa

