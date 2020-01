Muore il giornalista Giampaolo Pansa: i commenti in ricordo

Lo scrittore e giornalista Giampaolo Pansa è morto all'età di 84 anni. Pansa, una delle firme più importanti e di rilievo dei quotidiani italiani, iniziò la sua carriera nel 1961. Nato in Piemonte, il giornalista aveva però vissuto a San Casciano dei Bagni, un Comune in provincia di Siena, insieme alla moglie. E proprio da San Casciano arriva il cordoglio e il ricordo del concittadino con una nota del sindaco Agnese Carletti.

Carletti: "Onorati di averlo avuto come concittadino"

Si è spento Giampaolo Pansa, giornalista, scrittore, opinionista. Per San Casciano dei Bagni era un amico. Qui aveva scelto di vivere insieme all'amata moglie Adele, e a lei va il nostro più affettuoso abbraccio. Sempre gentile, disponibile, con un saluto per tutti e capace di trovare il bello nelle cose piccole, qual è la nostra realtà. Poco tempo fa aveva definito San Casciano il posto più felice in cui avrebbe potuto vivere. Noi non possiamo che essere onorati di averlo avuto come concittadino, nella speranza di avergli reso almeno un pezzetto di quello che lui ha dato a noi. Lo ricorderemo sulla nostra piazza a presentare un suo libro durante un'iniziativa estiva, a parlare di politica fumando una sigaretta, con l'ardore di chi aveva ancora tanto da dire.

Scipioni e La Grassa (Lega nel Cdx): "Dolore per la scomparsa di Pansa"



"Intellettuale libero che ha saputo leggere la storia con obiettività e forte senso critico"



"Apprendiamo con grande dolore della scomparsa di Giampaolo Pansa, intellettuale e libero pensatore che ha saputo affrontare periodi dolorosi della storia nazionale, con obiettività e forte senso critico", dichiarano Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa, consiglieri metropolitani leghisti nel gruppo Centrodestra per il cambiamento: "Con lui l'Italia perde un uomo di grande valore ed un interprete della storia universalmente apprezzato. Ci stringiamo intorno al dolore dei familiari e del Paese".

