I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti intorno alle ore 13 per soccorrere un ragazzo infortunatosi sul sentiero CAI 16 bis a Vinci, in località La Villa, a Faltognano. Sul posto anche l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Arezzo, il 118 e la Misericordia di Vinci. Al momento non si conoscono le condizioni del ragazzo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Vinci