Incidente a Certaldo, chiusa via Toscana per un'ora

Un incidente tra un veicolo e un'Apecar ha causato il ferimento di una 78enne questo pomeriggio a Certaldo. Il fatto è avvenuto alle 16.20 circa in via Toscana, non lontano dal supermercato Eurospin. La prima segnalazione ai soccorsi era in codice rosso, ma la situazione è stata valutata meno grave del previsto. Gli agenti della polizia municipale dell'Unione hanno chiuso la strada per circa un'ora, con deviazioni sul posto. Un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Certaldo si sono presi cura della signora, prima del trasferimento in codice giallo al 'San Giuseppe' di Empoli.

