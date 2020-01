Insulti a turisti orientali, Scipioni e La Grassa (Lega): "Condannare la stupidità umana"

"Quanto avvenuto al lungarno della Zecca Vecchia, con la realizzazione di un ignobile video che mostra un'aggressione verbale a danno di turisti orientali con parole come:" Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra, fate schifo" è scioccante ; sentirle ci fa rabbrividire per il decoro e la dignità della nostra magnifica Firenze.

La richiesta di controlli rigidi sull'ingresso delle merci e delle persone, per il bene supremo della salute pubblica, è totalmente da distinguere da qualsiasi atteggiamento xenofobo, che non esitiamo a condannare con la più netta fermezza. Soprattutto, le persone vanno sempre rispettate. La nostra preoccupazione per la salute, prende totalmente le distanze da qualsiasi comportamento razzista ed indecoroso. Abbiamo costanti rapporti persone della comunità italo-cinese, soprattutto che vivono nel territorio della Piana Fiorentina e vogliamo dargli la nostra vicinanza in un momento come questo". Dichiarano congiuntamente il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni e quello della Piana Fiorentina Filippo La Grassa.

"Lo scopo della Lega è di guardare al bene delle persone, ed essere ferma nel condannare la stupidità umana".

Fonte: Ufficio stampa

