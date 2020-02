Farmacie di turno dal 7 febbraio al 14 febbraio

EMPOLI

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087

Farmacia in appoggio:

sabato 8 febbraio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Scappini - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo – tel. 0571-542411 E 0571-542461

CERRETO GUIDI

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001

SAN MINIATO

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacia in appoggio:

sabato 8 e domenica 9 febbraio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515

CASTELFIORENTINO

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacia in appoggio:

sabato 8 e domenica 9 febbraio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacia Nova - Viale Giacomo Matteotti, 33,50025 Montespertoli – tel. 0571-609926

CERTALDO

da venerdì 7 febbraio dalle 20:00 a venerdì 14 febbraio alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

sabato 8 e domenica 9 febbraio 9,00-13,00 / 16,00-20,00

Farmacie Riunite Certaldo 1 (Farmacia Favilli) – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.