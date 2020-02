Cosa Nostra, perquisizioni e indagini anche a San Miniato e in Valdera

L'operazione della guardia di finanza sulle infiltrazioni di Cosa Nostra in Toscana ha visto coinvolte alcune realtà del Pisano. Uno su tutti è l'assessore a San Miniato Gianluca Bertini che, in qualità di legale rappresentante di Pallets Bertini Group, ha subito la visita dei finanzieri in azienda. Non è, però, l'unico.

Perquisizioni sono avvenute a Calcinaia alla CB Pallets, nella Viro Distribution di Prato, che ha uffici anche a Calcinaia e ha l'arrestato Vincenzo Rotolo tra gli amministratori. Oltre alla Pallets Bertili srl e Pallets Bertini Group srl, nel Pisano le fiamme gialle hanno visitato la Essegi di Fucecchio - che ha due unità a Casciana Terme Lari e Calcinaia -, la Toscana Pallets di Bientina e la Tpi Srl che ha sedi a Bientina e Santa Maria a Monte.

Bene specificare che per Bertini e le altre aziende l'accusa sarebbe quella di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, niente a che vedere con il gruppo criminale finito al centro delle indagini, al quale viene invece contestato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. I finanzieri vogliono capire i rapporti di lavoro delle ditte legate all'inchiesta per cui ci sono stati gli arresti. Ci sarà un filone secondario per spiegare il riciclaggio.

Il commento del sindaco di San Miniato Giglioli

“Ripongo piena fiducia nell'assessore Gianluca Bertini e nell'operato della magistratura, sono convinto che sulla vicenda sarà fatta la massima chiarezza. L'indagine ha un ampio spettro che interessa tutte le principali aziende toscane di pallets e quella del Bertini è tra le maggiori non solo su questo territorio ma in ambito regionale. Sono sicuro che Gianluca Bertini e la sua azienda siano estranei ai fatti contestati. Insieme alla giunta saremo al fianco dell'assessore, certi che la giustizia, una volta fatto il suo corso in tempi rapidi, farà piena luce sulla vicenda".

