Helios Academy, inaugurata la scuola per esperti di fitness a Fucecchio

Ieri pomeriggio, sabato 8 febbraio, è stata inaugurata l' Helios Academy a Fucecchio Si tratta della prima accademia di formazione per istruttori di fitness e Personal trainer del circondario dell'Empolese Valdelsa.

Presenti al taglio del nastro l'assessore allo sport del comune di Fucecchio Fabio Gargani e il presidente dell'Msp-Coni della Toscana Fabio Pientini. Inoltre, per l'occasione, si è svolto anche il convegno "Come migliorare la qualità della vita delle persone tramite l’attività fisica e la corretta alimentazione". Tra i molti presenti, sono intervenuti il Dottor Alberto Beconcini, Personal trainer posturologo, il Dottor Andrea Frediani Personal Trainer ed il Dottor Serio De Cesaris, Medico Chirurgo esperto in Nutrizione.

Il calendario dei corsi per il 2020 è già pronto: il debutto avverrà sabato 29 febbraio con il corso di Personal trainer di I livello. Tutti i corsi sono riconosciuti dal Coni a Livello nazionale.

Per maggiori informazioni visitate il sito web : www.heliosacademy.it

