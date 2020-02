Insetti nei piatti all'elementare Nuccio a Rovezzano: la denuncia della Lega

La polemica delle mense scolastiche a Firenze sembrava essersi placata, ma le foto pervenute ai consiglieri della Lega di pietanze scarse e alcuni piatti con insetti all’interno l’hanno riaccesa nuovamente. A denunciare l’accaduto è stata la Lega al Quartiere 2 di Firenze: “È inaccettabile – dichiara il Capogruppo al Q2 Manfredi Ruggiero – continuare a ricevere queste fotografie e segnalazioni dopo le polemiche dello scorso novembre e soltanto dopo un mese che sono state aggiudicate le nuove imprese appaltatrici. Abbiamo depositato un’interrogazione urgente per sapere quali provvedimenti adotterà l’amministrazione nel breve periodo per fronteggiare questa situazione imbarazzante. Parliamo di un servizio che è a pagamento per le famiglie dei bambini e che dovrebbe essere somministrato con la dovuta quantità e qualità e soprattutto senza trovare mosche morte nella verdura”.

“Di fatto nelle nostre mense scolastiche si stanno verificando ancora degli episodi spiacevoli come corpi estranei nei piatti oppure porzioni ridotte per gli alunni. Auspichiamo come gruppo Lega degli interventi immediati da parte dell’Amministrazione, è impensabile – conclude il consigliere comunale della Lega Salvini Firenze Andrea Asciuti – che a Firenze nel 2020 non si possa mandare sereni i figli a pranzo nelle scuole”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

