Coronavirus, primo caso a Prato da validare: non riguarda la comunità cinese

Anche a Prato ci sarebbe un primo sospetto positivo al coronavirus. Non riguarda però la comunità cinese: si tratterebbe infatti di una donna italiana residente a Firenze tornata da Bergamo dopo alcuni giorni di permanenza. La donna, secondo quanto appreso, è al momento nel reparto di malattie infettive del 'Santo Stefano' di Prato. La giovane era a Prato per trovare un familiare. Starebbe in buone condizioni di salute. I casi totali in Toscana salgono dunque a 14. Solo 5 sono stati al momento validati dall'Istituto superiore di Sanità di Roma.

LE COSE DA SAPERE SUL CORONAVIRUS

Per fare chiarezza sul Covid-19, ecco le dieci norme da seguire diramate dal Ministero della Salute. Qui le ultime disposizioni della Regione.

Per ogni utile informazione è in funzione il numero telefonico di pubblica utilità istituito da Ministero della Sanità 1500, attivo 24 ore su 24. Qui i numeri per ogni singola Asl di riferimento.

Di seguito alcuni link utili dal Ministero della Salute e dalla Regione.

