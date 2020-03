È in corso da questa mattina uno sgombero di uno stabile occupato a Firenze, in via Pellas. Il palazzo, di proprietà privata, era stato occupato da almeno 25 persone, tra cui alcune famiglie con minori di cui si occuperanno i servizi sociali del Comune. Al momento non ci sarebbero stati particolari problemi nelle operazioni. Lo sgombero è stato disposto a seguito di un decreto di sequestro preventivo.

