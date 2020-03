Emergenza Coronavirus, a Siena dalle finestre si canta 'Verbena'

In una Siena svuotata e surreale a causa dell'emergenza Coronavirus, i contradaioli dell'Oca hanno cantato alla finestra della loro abitazione 'Verbena', canto tipico della città del Palio. È accaduto ieri sera alle finestre del rione di Fontebranda , a due passi da piazza del Campo dove si corre il Palio. È stato registrato anche un video diventato virale in poche ore. Tutte e 17 le contrade si sono poi date appuntamento per domenica 15 marzo con l'iniziativa #affacciatiallafinestra per ripetere probabilmente qualcosa di simile: "Rimanendo al sicuro dentro casa - si legge nell'invito diffuso online - spalanca la finestra e canta insieme a tutta la città, la nostra città. Contro la solitudine e lo sconforto dovuti al coronavirus, per sentirci tutti più vicini, facciamo risuonare per le vie della città un unico canto". L'appuntamento è alle ore 21. Siena non è da sola, anche in altre città d'Italia

Fonte: Ufficio Stampa

