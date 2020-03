Donna si perde nei boschi a Tirrenia, ritrovata il mattino dopo

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti ieri sera alle 21:00 circa per ricerca persona in via dei Porcari località Tirrenia. Due anziani si sono recati nel bosco a fare una passeggiata dividendo i percorsi. Al momento del ritrovo la signora non si è fatta presente e a quel punto sono stati attivati dalla polizia i soccorsi per la ricerca. Sul posto anche unità cinofile personale specializzato in topografia applicata al soccorso e l’unità di comando locale. La ricerca è proseguita nella notte e stamani verso le 9 la signora è stata ritrovata confusa ma in buone condizioni.

