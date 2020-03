In due per la spesa, la moglie giustifica: "Mio marito non sa scegliere i prodotti giusti"

Continuano i controlli sul rispetto delle regole volte al contenimento della diffusione del COVID-19, così come disposti con Ordinanza del Questore di Lucca per tutte le Forze di Polizia.

La notte tra sabato e domenica, per esempio, un cittadino ha segnalato schiamazzi nell’appartamento dei vicini a Luccacittà. All’interno le volanti hanno trovato 3 famiglie che festeggiavano allegramente un compleanno. Tutti gli adulti sono stati denunciati per violazione alle norme previste dai decreti del Presidente del Consiglio, e allontanati dall’abitazione gli ospiti della festa.

Si scoprono anche episodi curiosi, legati alle classiche dinamiche familiari: ieri pomeriggio un Volante di Polizia ha fermato una macchina con a bordo marito e moglie. Entrambi hanno dichiarato che stavano andando a fare la spesa. Gli agenti hanno ricordato loro che solo un componente per famiglia può andare a fare la spesa, al ché la donna ha rimbrottato tutti i presenti dicendo che non poteva mandare il marito da solo perché non era in grado di scegliere i prodotti giusti. Gli, agenti, comprendendo la situazione di necessità, hanno congedato la coppia invitando l’uomo a restare in macchina mentre la moglie effettuava la spesa.

