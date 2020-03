Coronavirus, Cuoio di Toscana: "Continuiamo finché ci sono le condizioni"

Dall’Italia per l’Italia: la grande emergenza Coronavirus chiama tutti a dare il proprio contributo. Cuoio di Toscana, leader internazionale nella produzione di cuoio da suola, risponde all’emergenza continuando la propria attività. Una scelta difficile. “Ma in gioco, c’è una filiera produttiva made in Italy che porta valore aggiunto alla bilancia commerciale del nostro Paese e assicura preziosi posti di lavoro”, dice Antonio Quirici, Presidente del Consorzio. E aggiunge: “Va ricordato che il Consorzio Cuoio di Toscana è leader assoluto di settore, con il 98% del mercato italiano e l’80% di quello europeo”.

Per questo, nel pieno rispetto delle misure del Decreto CuraItalia per gestire l’emergenza Coronavirus, il Consorzio toscano ha deciso di non fermare l’attività finchè, nonostante la grande emergenza, ci siano le condizioni per continuare.

“Tengo a sottolineare che, da sempre, le aziende associate al nostro Consorzio hanno fatto della sostenibilità una voce fondamentale della loro filosofia”. Il che significa rispetto per l’ambiente ma anche, e soprattutto, per il benessere e la salute dei lavoratori.

E come piccolo contributo per l’encomiabile lavoro di medici, infermieri e personale, il Consorzio donerà un importante quantitativo di mascherine ad alcune strutture ospedaliere di Asl Toscana Nord-Ovest.

Fonte: Cuoio di Toscana

