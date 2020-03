Corovid-19, positivo il sindaco di Vaiano: Giani lo aveva incontrato ma non andrà in isolamento

Il sindaco di Vaiano Primo Bosi, scrive su Facebook di essere risultato positivo al tampone per Covid-19. "Oggi è arrivato l’esito del tampone al quale mi ero sottoposto e purtroppo sono risultato positivo al COVID19.

Continuerò a lavorare a distanza, come stavo già facendo, grazie agli uffici e agli amici che mi stanno sostenendo.

Ho consegnato alla ASL la lista delle persone con cui sono stato in contatto negli ultimi 14 giorni ma capirete che potrei non ricordami di tutti. Perciò - senza creare allarmismo di alcun tipo - consiglio a coloro che mi sono stati vicino, in queste ultime due settimane, di prendere contatti con il proprio medico curante per avere un’informazione corretta sul comportamento da adottare.

Ancora una volta mi appello a voi: uscite solo per necessità non rimandabili."

Il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani è tra le persone che aveva avuto contatti nelle scorse settimane con il sindaco di Vaiano, risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Lo staff di Giani precisa che il contatto è avvenuto il 16 marzo scorso, quando il presidente dell'Assemblea toscana, e candidato governatore per il centrosinistra, ha visitato l'azienda di Vaiano 'Dreoni Giovanna', che ha iniziato a produrre mascherine, accompagnato proprio dal sindaco di Vaiano. Bosi era già in quarantena da tre giorni perché, nell'ambito familiare, aveva avuto contatti con una persona poi risultata positiva al Coronavirus. La visita alla fabbrica Dreoni sarebbe dunque avvenuta prima del suo contagio.

