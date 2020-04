Tutti a casa, ipotesi fino al 13 aprile. Vietati anche allenamenti per sportivi

Era già noto a tutti che l'emergenza coronavirus non si sia ancora placata in Italia, ma la legge dello Stato ha bisogno di misure precise e rigorose per essere applicate da tutti i cittadini. Per questo una bozza di un nuovo decreto è stata svelata in queste ore da fonti governative. Questa sera dovrebbe essere firmato dal premier Giuseppe Conte per specificare una cosa molto semplice: si va avanti con le restrizioni anti-contagio. Tutti a casa, ancora per due settimane. Il 13 aprile sarebbe al momento la scadenza principale, rispetto allo scorso termine del 4 aprile. Quello che arriva in aggiunta è la sospensione degli allenamenti anche per società sportive e atleti professionisti. Già da tempo gli eventi e le competizioni legati alle discipline sportive sono stati sospesi. In questo nuovo provvedimento, gli atleti professionisti e amatoriali non avrebbero più possibilità di usare gli impianti sportivi per allenarsi. In ogni caso, calciatori e sportivi di ogni tipo si erano già attrezzati per non uscire di casa e proseguire le sedute di allenamento a casa. Ricordiamo che queste misure non sono ancora valide ma è molto probabile che diventino a far parte della legge dello Stato a breve.

AGGIORNAMENTO - Alle 20.20 è prevista la conferenza del premier Giuseppe Conte.

