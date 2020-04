Coronavirus, contagio superato in un supermercato di Castelfiorentino. Giglioli: "Falla informativa dal sindaco"

Sono usciti dal periodo di quarantena precauzionale tre persone che lavoravano nello stesso reparto del supermercato Unicoop Firenze di Castelfiorentino con un dipendente contagiato dal coronavirus. La notizia è riportata dal quotidiano 'Il Tirreno', che ha chiesto conferma alla cooperativa. Alla notizia del tampone positivo, le persone che sono state a stretto contatto con lui sono state poste in quarantena preventiva e il negozio è stato sanificato (come avviene ogni domenica). Il periodo di isolamento si è concluso e nessuna delle persone che erano a contatto ha avuto sintomi. Il dipendente era già stato trattenuto a casa quando aveva presentato una tachicarida e in seguito la febbre. Il tampone era giunto il 24 marzo.

Della questione si è interessata la capogruppo Lega Castelfiorentino Susi Giglioli, affermando che "c’è stata una crisi di cui non eravamo a conoscenza". Ecco una nota della consigliera comunale inviata alla stampa:

"Venire a conoscenza che a Castelfiorentino la Coop ha avuto un contagiato tra i propri dipendenti non è certo una notizia trascurabile pertanto giustamente individuata come elemento di “crisi” e, premesso che la privacy del dipendente è sacrosanta, non lo è altrettanto l’episodio che coinvolge un luogo di continuo passaggio, frequenza e aggregazione.

È pertanto chiaro che le dirette informative serali del Sindaco hanno mostrato una enorme falla informativa, sopratutto nel riportare i fatti nella corretta maniera e anche nel riportare quali provvedimenti l’amministrazione ha preteso dall’azienda a tutela dei consumatori ma anche dei dipendenti.

Tutti avrebbero dovuto essere informati su quali protocolli si stesse seguendo, sulla modalità di accertamento delle persone coinvolte e sui necessari tamponi da effettuare ai dipendenti e non a “crisi superata” certificando di fatto che c’è stata una crisi di cui non eravamo a conoscenza.

È chiaro che invieremo richieste di chiarimenti ufficiali a tutti gli enti preposti al controllo di tali situazioni chiedendo rassicurazioni tornando a sottolineare, come già fatto in passato, che le aree antistanti i supermercati necessitano di un’attenzione particolare a titolo di sanificazione poiché sono oggetto di stazionamento continuo di persone, così come le maniglie dei carrelli rappresentano veicolo indiscutibile di ogni genere di agente.

Sarebbe infine importante che tutti indossassero la mascherina e i guanti prima di accedere in qualsiasi luogo ancora aperto al pubblico ma sopratutto dove la mobilità e il passaggio è continuo è frequente perché al momento l’unica arma a nostra disposizione è evitare in tutti i modi possibili di esporsi a contagi."

