Gordon Baldacci approda in Inghilterra: nuovo incarico europeo per il nostro meteorologo

Reading chiama, Gordon risponde. È con gioia e stima che accogliamo la notizia dell'assunzione del nostro meteorologo Gordon Baldacci, originario di Capraia e Limite, al Centro Meteo Europeo che ha sede nella città inglese del Berkshire. A spiegare la nuova qualifica è lo stesso Baldacci durante un'intervista andata in onda su Clivo News ieri, lunedì 6 aprile. "A ottobre 2018 ho partecipato alla prima fase di un concorso a livello europeo per accedere poi alla sessione di esami per professionisti, nello specifico per analisti di modelli. Giorni fa ho saputo di essere stato preso. Mi occuperò di analisi matematiche, fare parametri da dati delle stazioni, dei satelliti e dagli aerei (per ora in parte minoritaria per la riduzione dei viaggi causa coronavirus)". Dalla sua Capraia e Limite, Gordon ha promesso di portare con sé oltre all'esperienza sul campo anche l'affetto di tanti amici. "Non sono previsti trasferimenti, sarà una vita da pendolare tra la Toscana e l'Inghilterra".

