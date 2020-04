Coronavirus a Forcoli, la Casa di Riposo: "Vicini ai contagiati, informazione costante"

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Casa di Riposo di San Frediano in Forcoli, alla luce degli esiti dei tamponi già resi noti dall'Amministrazione Comunale, dai quali è emersa la positività al Covid-19 di 17 Ospiti e 8 Operatori, esprimono "la propria vicinanza alle famiglie degli anziani, soggetti fragili e delicati, da sempre al centro della nostra attenzione, cercando di garantire ai parenti un'informazione continua e costante sullo stato di salute dei propri cari".

Manifestano altresì la propria gratitudine al personale tutto, "che negli ultimi giorni si è trovato ad operare in situazione di emergenza senza riposo e con orari prolungati, dimostrando un impegno ed uno sforzo straordinari". Fanno presente di aver reperito altri operatori per mantenere un servizio efficace e garantire il massimo dell'assistenza agli ospiti, comunicano inoltre che dal 9 aprile la Asl Toscana Nord-Ovest sta supportando la Fondazione con il proprio personale infermieristico, garantendo "anche in questa fase il consueto standard di efficienza e professionalità che ha sempre contraddistinto la nostra Struttura".

"Ringraziamo per la fattiva collaborazione la Fondazione Madonna del Soccorso Onlus nella persona del Direttore Generale Avv. Riccardo Novi, che sin dal manifestarsi dei primi casi si è reso disponibile contribuendo con apporto di personale, la Asl Toscana Nord-ovest, la Dott. Laura Guerrini per la la Società della Salute zona Valdera, la Dott. Barbara Tognotti del Servizio Sociale della Valdera e il Sindaco Marco Gherardini del Comune di Palaia, con i quali sono stati mantenuti contatti costanti fin dall'emergere della criticità. Ringraziano, infrne, S.E. il Vescovo Andrea Migliavacca della Diocesi di San Miniato, per la vicinanza mostrata in un momento così difficile ed estremamente delicato come quello che stiamo vivendo".

Fonte: Ufficio stampa