Fallisce il colpo nella notte al bancomat di Pozzale, scatta l'inseguimento

Hanno provato a portar via con un carro attrezzi il bancomat del Pozzale a Empoli, nei pressi del circolo, ma il colpo è fallito perché sono stati interrotti dalla polizia ed è scattato un inseguimento. È accaduto nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, intorno alle 2.30. I danni alla struttura sono ingenti, ma il colpo non è andato a segno. Da quanto si apprende i ladri sarebbero usciti fuori strada nel corso dell'inseguimento, ma poi sono scappati a piedi tra i campi e si è perso le loro tracce. Sul caso sta indagando la polizia che non esclude che i responsabili siano anche coloro che hanno lasciato un mezzo sui binari della linea ferroviaria Firenze-Siena nei pressi di Granaiolo questa mattina, anche se ciò non è stato ancora accertato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO